طيران الامارات: إيرادات "كبيرة" من بيع التذاكر محتجزة في نيجيريا

قالت شركة طيران الإمارات الجمعة إن إيرادات “كبيرة” من بيع التذاكر محتجزة في نيجيريا وإنها لم تحرز سوى تقدم بطيء في تحويل الأموال المحتجزة من أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وأمس الخميس 23\3\2023 قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا للصحفيين إن شركة طيران الإمارات تلقت معظم أموالها من نيجيريا ولها حوالي 35 مليون دولار لا يزال يتعين تحويلها.

وقالت المتحدثة باسم طيران الإمارات رولا تادرس عبر البريد الإلكتروني إن حوالي 50 بالمئة من المبالغ التي تمت الموافقة على تحويلها قد فات موعد إعادتها وإن العملية “لا تزال محفوفة بالتأخيرات المستمرة”.