طيران الامارات تأمل في استئناف جميع رحلاتها إلى جنوب أفريقيا

قال مسؤول تنفيذي بشركة طيران الإمارات، ومقرها دبي، الثلاثاء إن الشركة تأمل في استئناف جميع رحلاتها، وعددها 49 أسبوعيا، إلى جنوب أفريقيا بحلول شهر مايو أيار العام المقبل، مع تعافي الطلب على السفر الدولي وسط تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد-19.

وأعلنت الشركة في سبتمبر\أيلول رحلات إضافية، بمعدل ثلاث رحلات يومية إلى جوهانسبرج ومنها اعتبارا من مارس\آذار 2023، ورحلتين يوميا إلى كيب تاون بدءا من فبراير\شباط 2023 ورحلتين أخريين إلى ديربان، ما يجعل الرحلات إليها يومية بدءا من ديسمبر\كانون الأول 2022.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة أفريقيا بطيران الإمارات، للصحفيين في جوهانسبرج “ستعزز إعادة تقديم الرحلات الجديدة، بين دبي وثلاث وجهات مختلفة في جنوب أفريقيا على متن طيران الإمارات، جدولنا إلى 42 رحلة أسبوعية مقابل 49 رحلة أسبوعية قبل الجائحة”.

وأضاف “نأمل أن نكون قادرين على إعادة التسع وأربعين رحلة كلها بحلول مايو أيار 2023، الأمر متوقف على طلب السوق وقدرتنا التشغيلية”.

وتجاوز أداء السوق هذا العام حتى الآن من منظور خارجي، توقعات شركة طيران الإمارات، ويتسق مع القدرة الحالية التي تعمل بها شركة الطيران داخل وخارج جنوب أفريقيا.

وأشار عباس إلى التدفقات الصحية داخل وخارج أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، فضلا عن تزايد حركة المرور إلى الوجهات الأمريكية.

وقال إن قطاعات المستهلكين عادت إلى حد كبير إلى أنماط ما قبل الجائحة، حيث كان الجزء الأكبر من حركة المرور هو وقت الفراغ والأشخاص الذين يزورون الأهل والأصدقاء.

وأضاف عباس “ومع ذلك، فإن الشركات أبطأ في العودة، مع الحاجة إلى إدارة الأعمال بشكل شخصي، بالإضافة إلى عودة المؤتمرات الدولية إلى العمل، نعتقد أننا سنرى إعادة بناء هذا القطاع قريبا جدا”.