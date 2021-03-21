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طيران التحالف يستهدف مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء والحديدة

21 - مارس - 2021
آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 9:46 صباحًا
طيران التحالف العربي

طيران التحالف العربي

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شنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ضربات جوية عنيفة، فجر اليوم، استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية،  حيث شملت الضربات الجوية صنعاء وعمران والحديدة ، حسب ما أفادت مصادر يمنية.

المصادر اليمنية أكدت أن الضربات استهدفت مواقع الصواريخ الباليستية وورش التصنيع في صنعاء والحديدة.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت، في وقت سابق، مواقع وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأفاد سكان محليون بأن غارات التحالف استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ في ضاحية همدان شمال العاصمة، بالإضافة لمعسكرات سلاح الصيانة والنهدين والحفا وجربان جنوبها.

من جهته، أفشل الجيش اليمني محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في وادي فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد علي الكليبي، إن وحدات الجيش المرابطة في جبهة فضحة بمديرية الملاجم أفشلت محاولة تسلل الميليشيات وكبدتها خسائر بشرية كبيرة.

وأشار أيضا إلى أن الميليشيات الحوثية تتلقى الضربات الموجعة في جبهات نعمان والملاجم بمحافظة البيضاء وفي مختلف جبهات القتال.

وقبل ذلك، تمكن الجيش الوطني اليمني من إفشال محاولة تسلل يمنية استهدفت مواقع عسكرية بالبيضاء. الجيش نجح أيضا في تحقيق تقدم على صعيد جبهتي مأرب وتعز بإسناد من التحالف.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن نفّذ عملية إسناد للجيش اليمني وقبائل مأرب، وأكد التحالف أن عملياتِه تتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعدِه العرفية. هذا وقد نشر التحالف فيديو لاستهداف عتاد وعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة مأرب.

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