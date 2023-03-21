طيران الجزيرة الكويتية تدعو الهند لزيادة الحركة الجوية

حثت شركة طيران الجزيرة الكويتية الهند، الثلاثاء، على زيادة الحركة الجوية بين البلدين مكررة طلبا مماثلا قدمته شركة طيران الإمارات لنيودلهي.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماتشاندران أمام قمة كابا الهند للطيران أن عدد المسافرين على متن الرحلات الجوية بين البلدين يبلغ حاليا 12 ألفا أسبوعيا وهذا لا يتناسب مع الاتجاهات الاقتصادية الحالية.

وقال راماتشاندران لرويترز إن الكويت طلبت رفع الحد الأقصى إلى 28 ألف مقعد مشيرا إلى أن المناقشات مستمرة.

تأتي التصريحات في الوقت الذي تواصل فيه شركات طيران خليجية الضغط من أجل المزيد من السعة وفتح مسارات ثانوية في سوق الطيران الأسرع نموا في العالم فيما توسع الهند نشاطها في مجال الطيران من خلال تقديم شركة الطيران الهندية (إير إنديا) طلبية لشراء عدد قياسي من الطائرات.

وأضاف راماتشاندران أن طيران الجزيرة، التي وضعت اللمسات النهائية العام الماضي على طلب لشراء 28 طائرة من طراز عائلات إيه320نيو، أبدت اهتمامها بشراء الطائرة إيه321إكس.إل.آر وهي أكبر طائرات إيرباص أحادية الممر.