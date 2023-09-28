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طيران الرياض: طلبية الطائرات نحيفة البدن باتت في مراحلها النهائيّة

منذ 59 دقيقة
طيران الرياض

طيران الرياض

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أعلن رئيس شركة طيران الرياض السعودية توني دوغلاس، اليوم الخميس، أنّ شركة الطيران الجديدة انتقلت إلى المراحل النهائية من الاتفاق على طلبية كبيرة من الطائرات نحيفة البدن، ومن المرجح الإعلان عن الصفقة في الأشهر المقبلة، من دون أن يخوض في تفاصيل.

وكان دوغلاس قد قال إن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لشراء عدد كبير من الطائرات نحيفة البدن في يونيو/ حزيران.

وقال في مناسبة في لشبونة: “ربما نكشف (الصفقة) في الأشهر المقبلة. نحن في المراحل النهائية من طلبية كبيرة للطائرات نحيفة البدن.. وقد لا تكون هذه طلبيتنا الأخيرة أيضًا”.

وفي يونيو/ حزيران، قال إن الطلبية سيتم الانتهاء منها قبل معرض فارنبورو الجوي العام المقبل في يوليو/ تموز في بريطانيا، وهو ما قد يعني أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة في معرض دبي للطيران في نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام.

وستتسلم شركة الطيران الجديدة أولى شحناتها من الطائرات عريضة البدن من شركة بوينغ، وتبدأ عمليات التشغيل بعد عامين من الآن في العاصمة الرياض.

    المصدر :
  • رويترز

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