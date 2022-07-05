طي الخلاف بين السودان وإثيوبيا.. وصفحة جديدة بين البلدين

عقد اجتماع مغلق اليوم الواقع في 5 تموز 2022 في نيروبي بين رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

وبحسب مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”، بحث الاجتماع، الذي عقد على هامش قمة “الإيقاد” الأزمة بين السودان وإثيوبيا.

وأعلن المسؤولان، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع في نيروبي “طي الخلاف بين السودان وإثيوبيا وفتح صفحة جديدة في العلاقات” بين البلدين.

يذكر أن البرهان هو الرئيس الحالي لـ”الهيئة الحكومية للتنمية” في منظمة “الإيقاد”.

وتعقد “الإيقاد” اليوم قمة طارئة بمشاركة قادة الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة.

ومن المقرر أن تناقش القمة القضايا والملفات التي تسهم في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم التي تتمثل في السلم والأمن وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية إلى جانب قضايا الأمن الغذائي وتداعيات كورونا وأثرها على الوضع الاقتصادي في الإقليم.

كما ستناقش القمة كيفية تضافر جهود الدول الأعضاء لتجاوز المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون والتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية من أجل مصلحة شعوب المنطقة.