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ظاهرة غير طبيعة.. موجة حر تجتاح شتاء إسبانيا وتصل إلى 30 درجة مئوية

منذ 10 دقائق
طقس إسبانيا

طقس إسبانيا

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أفادت وكالة الأرصاد الجوية “إيميت”، أن الحرارة ناهزت في إسبانيا أمس الخميس 30 درجة مئوية، متأثّرة بموجة حر في منتصف يناير/كانون الثاني، معربةً عن قلقها من هذا الوضع التي وصفته بالـ “غير الطبيعي”.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الحرارة وصلت إلى 29,5 درجة مئوية بعد ظهر الخميس في منطقة فالنسيا (شرق)، و28,5 درجة مئوية في منطقة مورثيا (جنوب شرق)، و27,8 درجة مئوية بالقرب من ملقة في جنوب الأندلس.

وتمّ تحطيم مستويات قياسية لدرجات الحرارة المحلية المسجّلة في شهر يناير في جميع أنحاء البلاد.

وأكد المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية روبن ديل كامبو على منصة “إكس”، أنّ الحرارة “وصلت أو تجاوزت 20 درجة مئوية” في “حوالى 400 محطة” للأرصاد الجوية في البلاد، أي حوالى نصفها.

وبحسب الوكالة، لم تنخفض الحرارة عن 10 درجات مئوية خلال ليل الأربعاء الخميس في منتجع بويرتو دي نافاسيرادا للتزلّج، الواقع في منطقة مدريد على ارتفاع 1900 متر فوق مستوى سطح البحر.

وقال روبن ديل كامبو إنّ هذا المستوى “مناسب لمنتصف أو نهاية يونيو”، أي “الصيف”، مشيراً إلى “وضع غير طبيعي”.

من جهته، أشار ديفيد كوريل الباحث في جامعة فالنسيا إلى أنّ هذه الحرارة في منتصف الشتاء والتي تطال أيضاً جنوب شرق فرنسا، ناجمة عن وجود إعصار عكسي قوي فوق البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: سكاي نيوز

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