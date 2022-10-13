ظاهرة نادرة في شوارع العاصمة الصينية.. والسلطات تتحرك!

أزالت سلطات بكين لافتات نادرة لمظاهرات سياسية من جسر في العاصمة الصينية، وفقا لصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي (الخميس 13-10-2022)، وذلك قبل أيام من بدء مؤتمر الحزب الشيوعي الذي يجتمع مرة كل خمس سنوات.

وحملت اللافتات عدة شعارات، من ضمنها دعوة للإطاحة بالرئيس شي جين بينغ وإنهاء سياسات كوفيد-19 الصارمة، وفقا لعدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على تويتر المحظور في الصين.

ووفقا للصور، كان من الممكن رؤية الدخان ينبعث من الطريق فوق مكان تعليق اللافتات في مدينة هايديان شمال غرب بكين.

ويأتي ذلك في وقت حساس في العاصمة الصينية، إذ أن السلطات في حالة تأهب في الفترة التي تسبق المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الحاكم، حيث يُتوقع أن يحصل شي على فترة رئاسية ثالثة.

وكُتب على إحدى اللافتات “لا نريد فحوصات كوفيد، نريد أن نأكل. لا نريد إغلاقات، نريد أن نتحرر”.

وأذكت سياسة الصين (صفر كوفيد)، والتي أدت إلى إغلاقات متكررة وتسببت في أضرار اقتصادية جسيمة، حالة الغضب الشعبي في المدن الصينية.

ولم ترد الشرطة الصينية على طلب للتعليق أُرسل إلى حسابها الرسمي على تطبيق وي تشات.

ولم تسفر كلمات البحث المتعلقة بالصور والموضوع عن أي نتائج على الإنترنت الصيني الخاضع لرقابة شديدة، على الرغم من العثور على عدة إشارات غير مباشرة.

وكتب أحد المستخدمين “كان هناك أحد الشجعان في بكين اليوم”، مضيفا عدة علامات إعجاب وورود لإظهار الدعم.

وغرد هو شي جين رئيس التحرير السابق لصحيفة جلوبال تايمز اليوم الخميس قائلا “الصين مستقرة في الوقت الحالي، وخصوصا عاصمتها بكين… في بكين، لا يوجد استياء شعبي بسبب تدابير مكافحة الوباء مثل الموجود في بعض الأماكن النائية الأخرى في الصين”.