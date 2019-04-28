ظريف: أحد خياراتنا الانسحاب من معاهدة “النووي”

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قال وزير خارجية إيران، الأحد، إن الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحد الخيارات العديدة أمام طهران بعد تشديد أميركا للعقوبات على طهران.

ونسبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى ظريف قوله “خيارات الجمهورية الإيرانية عديدة وسلطات البلاد تبحثها،، والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحدها”.

وكان محمد جواد ظريف قد صرح في مقابلة الخميس الماضي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يريد حربا مع إيران، لكنه أضاف أنه ربما “استُدرج” إلى نزاع.

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وأضاف الوزير في المقابلة التي جرت في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك: “لا أعتقد أنه يريد حربا، لكن هذا لا يعني أنه تم استدراجه لفعل هذا”.

كما أكد أن “الفريق ب” الذي يضم مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ربما حضّا ترمب على الدخول في صراع مع إيران.

 

المصدر: الحدث.نت

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