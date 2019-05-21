ظريف: تبجحات ترمب لن تقضي على إيران
رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن بلاده، معتبرا أن “التبجحات عن الإبادة” التي أطلقها “لن تقضي على إيران”.
وغرّد ظريف عبر “تويتر”، معتبرا أن “ترمب يأمل بأن ينجح حيث فشل الإسكندر الأكبر وجنكيز خان ومعتدون آخرون”، في إشارة إلى غزاة أجانب سيطروا على بلاد فارس في فترة معينة من تاريخها الممتد على آلاف السنين.
وأضاف أن “الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين، معتبرا أن الإرهاب الاقتصادي والتبجحات عن الإبادة لن تقضي على إيران”.
وعن قول ترمب، “إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا”، رد ظريف، “لا تهددوا إيران أبدا. جرّبوا الاحترام”.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ عشرة أيام، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط للتصدي لتهديدات إيرانية.
المصدر سكاي نيوز عرية