ظريف: تبجحات ترمب لن تقضي على إيران

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رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن ‏بلاده، معتبرا أن “التبجحات عن الإبادة” التي أطلقها “لن تقضي على إيران‎”.

وغرّد ظريف‎ ‎ عبر “تويتر”، معتبرا أن “ترمب يأمل بأن ينجح حيث فشل الإسكندر الأكبر وجنكيز خان ومعتدون ‏آخرون”، في إشارة إلى غزاة أجانب سيطروا على بلاد فارس في فترة معينة من تاريخها الممتد على آلاف السنين‎. ‎

وأضاف أن “الإيرانيين بقوا واقفين لآلاف السنين بينما رحل كل المعتدين، معتبرا أن الإرهاب الاقتصادي والتبجحات عن ‏الإبادة لن تقضي على إيران”.

وعن قول ترمب، “إذا أرادت إيران خوض حرب فستكون تلك نهايتها. لا تهددوا الولايات المتحدة مجددا”، رد ظريف، “لا تهددوا إيران أبدا. جرّبوا الاحترام‎”.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن‎ ‎وطهران منذ عشرة أيام، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق ‏الأوسط للتصدي لتهديدات إيرانية‎. ‎

المصدر سكاي نيوز عرية