أخبار العالم

ظريف: فتوى خامنئي تمنعنا من النووي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مرجعاً السبب في ذلك إلى فتوى من قبل المرشد الإيراني حظرت ذلك.

وأتت تغريدة ظريف على حسابه على تويتر، الاثنين، إبعاداً للتهمة التي تلاحق بلاده بالسعي وراء امتلاك أسلحة نووية، ورداً على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اليابان، الاثنين، أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل إلى ضمانات لعدم حصولها على أسلحة نووية، فضلاً عن إشادته بالعقوبات التي فرضتها إدارته على إيران، كونها ساعدت في كبح أنشطة الأخيرة، على حد وصفه.

في حين رأى ظريف أن تلك العقوبات الأميركية “إرهاب اقتصادي” يوتر الأجواء في المنطقة.

يذكر أن التوتر تصاعد بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

المزيد من الأخبار

الجزائر تكتشف حقل غاز جديداً في المنطقة الجنوبية

إيران: لا مجال للتفاوض حالياً مع أميركا

وتزايد هذا التوتر أكثر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات، أبراهام لنكولن، وطائرات قاذفة، لوجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية.

المصدر: – العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

صور: “صدام حسين” يشعل مواقع التواصل ويثير جدل واسع.. ماذا حدث في لبنان

أخبار العالم

ترامب: لا نسعى لتغيير النظام في إيران ونرحب بجهود اليابان للوساطة

أخبار العالم

قائد في الحرس الثوري يطالب الإيرانيين بحرق الدولار

أخبار العالم

الملك سلمان خلال افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي: السعودية قامت على الوسطية…

أخبار العالم

ترمب عن الزعيم الكوري: كيم “ذكي جداً”

أخبار العالم

ترمب من اليابان: لا نسعى لتغيير النظام في إيران