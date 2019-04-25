ظريف: لا أعتقد أن ترمب يريد حرباً مع إيران

رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة مع رويترز أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يريد حربا مع إيران، لكنه أضاف في مقابلة مع رويترز أنه ربما “استُدرج” إلى نزاع.

وأضاف الوزير في المقابلة التي جرت يوم الأربعاء في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك: “لا أعتقد أنه يريد حربا، لكن هذا لا يعني أنه تم استدراجه لفعل هذا”.

كما أكد أن “الفريق ب” الذي يضم مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ربما حضّا ترمب على الدخول في صراع مع إيران.

وقال “أولئك الذين رسموا السياسات الجاري اتباعها لا يريدون ببساطة حلا يجري التوصل إليه بالتفاوض، لكن دعوني أقولها واضحة إن إيران لا تسعى لمواجهة، لكنها لن تهرب من الدفاع عن نفسها”.

وكان ظريف قد قال إن الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً من مصلحة الأمن القومي الإيراني، في تناقض واضح مع تصريحات قادة الحرس الثوري حول إغلاق مضيق هرمز إذا تم حظر صادرات النفط الإيراني. وتابع “إيران ستواصل بيع النفط، وسنجد مشترينا وسنبقى نستخدم مضيق هرمز”.

كما قال: “لکن من مصلحتنا ومصلحة الجميع أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا، کما أننا سنتخذ إجراءات وقائية إذا تم منعنا من بيع النفط”.

إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية الإيراني من أن أميركا تتبع سياسة “خطيرة جدا” تجاه إيران، وأن “ترمب يريد زيادة الضغوط على إيران لكننا لن نستسلم”.