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ظريف: لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام ولكن..

17 - يناير - 2021
جواد ظريف

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعليقا على تحليق القاذفات الأمريكية B52 فوق الخليج، أن بلاده “لا تخجل من سحق المعتدين”.

وفي تغريدة له عبر “تويتر”، قال ظريف: “إذا كانت دوريات B-52H الخاصة بكم (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) تهدف إلى تخويف إيران أو تحذيرها، فيجب أن تنفقوا هذه المليارات من الدولارات على صحة دافعي الضرائب”.

وأضاف: “لم نبدأ الحرب منذ أكثر من 200 عام، ولكننا لا نخجل من سحق المعتدين، فقط اسألوا أصدقاءكم الذين دعموا صدام حسين /الرئيس العراقي الراحل/”.

 

 

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