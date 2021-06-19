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ظريف: مستعدون لإرسال سفير إلى الرياض

19 - يونيو - 2021
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده لإعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع السعودية وإعادة سفيرها إلى المملكة، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.

وأضاف ظريف في تصريحات أدلى بها خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وتم بثها مباشرة على الإنترنت، “أنا مستعد لإرسال سفير إلى المملكة العربية السعودية غدا، لكن الأمر يعتمد عليهم”.

وأكد الوزير الإيراني أنه “لا يوجد سبب يمنعنا من حل خلافاتنا مع السعوديين”.

وقطعت المملكة العربية السعودية رسميا جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016 بعد أن هاجم محتجون سفارتها في طهران وأضرموا النار فيها ردا على إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر.

ودفع الهجوم الرياض وحلفاءها مثل البحرين والسودان إلى قطع علاقاتهم بإيران في حين خفضت الإمارات مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وأعلن القضاء الإيراني في وقت سابق اعتقال أكثر من 100 مشتبه به لصلتهم بالهجوم على السفارة والقنصلية السعوديتين وتوجيه الاتهامات إلى 48 منهم قبل أن يتم إخلاء سبيل الجميع بكفالة.

 

    المصدر :
  • الحرة

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