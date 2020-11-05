ظريف معلقاً على إرسال بلاده سفير لدى الحوثي..”ليس أمرا جديدا”

علق وزير خارجية إيران ، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، على إرسال بلاده سفيرا لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء باليمن ، قائلا ”ليس أمرا جديدا“.

وأكد ظريف على استقرار السفارة الإيرانية في العاصمة اليمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية الحكومية عن ظريف قوله: ”إن العلاقات بين إيران واليمن جيدة واستراتيجية، فالسفارة الإيرانية مستقرة في صنعاء، ورغم أن الذهاب والإياب لم يكن متاحًا لفترة، إلا أننا كان لدينا سفير في صنعاء“.

وأضاف ظريف تعليقا على تعيين السفير الجديد في صنعاء، حسن إيرلو، أن إرسالنا سفيرا إلى صنعاء ليس أمرا جديدا، فالسفير الإيراني السابق كان في صنعاء، ولكن عاد إلى إيران نظرا لظروف مرضية، لذلك أرسلنا سفيرا جديدا، ولا يوجد شيء يبعث على القلق، فسفارتنا مستقرة في صنعاء“.

وكان سفير ميليشيا الحوثيين بالعاصمة الإيرانية طهران، إبراهيم محمد الديلمي، وصف إعادة افتتاح النظام الإيراني لسفارته بمدينة صنعاء اليمنية بأنها ”خطوة تعزز العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقا جديدة في العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم“.

وقال الديملي، في حديث مع قناة ”العالم“ الإيرانية الأسبوع الجاري: إن ”خطوة إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في صنعاء أزالت العديد من العوائق، كما أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تشجيع الكثير من دول العالم لافتتاح سفاراتها في اليمن، وأن تبدأ مسارا جديدا في الدبلوماسية بين صنعاء ودول العالم“.

ودافع سفير الحوثيين في طهران عن خطوة عودة السفير الإيراني إلى صنعاء، حيث رأى ”أن إقامة علاقات دبلوماسية بين اليمن وإيران أمر طبيعي، ولا يحق لأي أحد تقرير نوع العلاقات الدولية لليمن“.

وأشار الديلمي إلى أن السفير الإيراني بصنعاء، حسن إيرلو، تلقى ترحيبا رسميا فور وصوله صنعاء واعتماد أوراقه كسفير لطهران، معربًا عن أمله في ”قدرة السفير الإيراني على القيام بدور دبلوماسي فعال“.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران إرسال سفير جديد إلى اليمن، وهو حسن إيرلو، أحد ضباط الحرس الثوري المقربين من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وكان عدد من الساسة والبرلمانيين المقربين من النظام أشادوا بتلك الخطوة، من بينهم عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني جواد كريمي قدوسي، الذي وصف تلك الخطوة بـ“استعراض القوة“.

واعتبر أنه ”بالرغم من محاصرة اليمن جوا وبحرا وبرا، إلا أن سفير إيران دخل صنعاء، بل وتم تسليم أوراق اعتماده، الأمر الذي كان استعراضًا للقوة“، وفق ما صرح لوكالة ”خانه ملت“ التابعة للبرلمان الإيراني.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد ندد بإرسال إيران سفيرا جديدا لها إلى صنعاء، حيث كتب عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن ‏“إرسال طهران أحد ضباط قاسم سليماني، إضافة لتصريحاتها الأخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة، وامتداد العدوان الإيراني، الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ 5 أعوام“.