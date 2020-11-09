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ظريف مغرداً بالعربية..”رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون”

منذ 34 دقيقة
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

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قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن ترامب الذي خسر في انتخابات الرئاسة ” قد رحل”، بينما لا تزال إيران ودول جوارها باقية في المنطقة.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها مساء الأحد باللغة العربية عبر “تويتر”: “رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون. الرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال”.

وتابع ظريف: “نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا. ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات. معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا”.

وبدأت إيران برفع سقف توقعاتها بتغيير مسار العلاقات مع الولايات المتحدة بعد فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة ، خاصة مع توالي تصريحات مسؤولي النظام التي تتسم بنوع من التودد لبايدن وهو ما ظهر في تصريح الرئيس الإيراني بالأمس عندما قال “دعنا نتجاوز أخطاء الماضي ” .

كما قال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الذي أعرب عن “أمله بأن يرى تغييرا في سياسة الولايات المتحدة والالتزام بالمعاهدات الدولية”، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وقد تزامن ذلك مع وصول المبعوث الأميركي الخاص للشأن الإيراني، اليوت ابراهامز لإسرائيل، لإجراء مشاورات حول الملف الإيراني في المنطقة على أن تشمل زيارته دولاً إقليمية أخرى، في حين أفادت وسائل إعلام أميركية بأن تلك الزيارة ستحمل باقة جديدة من العقوبات ضد طهران.

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