ظريف يرد على تهديد ترامب لطهران بدفع الثمن

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده لن تشن حروبا، وذلك ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد إيران بدفع الثمن باهظا في حال هاجمت القوات الأمريكية في العراق.

وأضاف ظريف ”لا تدع أمراء الحرب يضللونك مرة أخرى، لإيران أصدقاء، لا يمكن لأحد أن يمتلك الملايين من الوكلاء“، مشيرا إلى أن ”إيران على عكس الولايات المتحدة، التي تكذب سرا وتخدع وتقتل، إيران تدافع عن نفسها علنا فقط“، بحسب تعبيره.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، في أول رد رسمي على ترامب، أن بلاده لن تبدأ الحرب، لكنها ”ستعلم أولئك الذين يشنونها دروسا“.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ”إيران ووكلاءها يخططون لمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق“، متوعدا إياهم ”بدفع الثمن باهظا إذا ما أقدموا على ذلك“.

وكتب ترامب على ”تويتر“: ”بناء على المعلومات والمؤشرات المتوفرة، فإن إيران ووكلاءها يخططون لهجمات متتالية على قواتنا أو مصالحنا في العراق”.