ظريف يرغب بعودة العلاقات مع واشنطن.. فهل يودّ نظامه ذلك؟

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الخلافات بين بلاده والولايات المتحدة “مبدئية”، لكن بإمكانهما التعاون بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية القصوى.

وأعرب ظريف في مقابلة نشرتها اليوم السبت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية عن اقتناعه شخصيا بضرورة “تحديد الصورة النهائية” للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال: “باعتقادي الشخصي علينا أن نقول لأمريكا: لا نتعاون معكم حول قضية إسرائيل ولنا خلاف معكم بهذا الشأن، ولن نواكبكم في قضية الهيمنة ولن نسمح لكم بالتدخل في شؤون إيران الداخلية، لكن لا مشكلة لنا في التعاون معكم في قضية النفط، ولا مشكلة لنا في ضمان أمن الخليج، مع اعتقادنا بأن التواجد الأجنبي في الخليج يزعزع أمنه وأنتم لا ينبغي أن تتواجدوا هنا”.

إلا أن الوزير الإيراني أردف “هذا رأيي الشخصي وليس رأي النظام”، مضيفا “نحتاج لرسم شكل العلاقة النهائية مع الولايات المتحدة”.

كما اعتبر أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، أضاع فرصة إعادة العلاقات.

وتفاقمت العلاقات بين طهران وواشنطن حتى أسوأ مستوى منذ سنين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وفرض عقوبات قاسية على إيران.