الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ظريف يرغب بعودة العلاقات مع واشنطن.. فهل يودّ نظامه ذلك؟

23 - يناير - 2021
آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 9:51 مساءً
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الخلافات بين بلاده والولايات المتحدة “مبدئية”، لكن بإمكانهما التعاون بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الأهمية القصوى.

وأعرب ظريف في مقابلة نشرتها اليوم السبت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية عن اقتناعه شخصيا بضرورة “تحديد الصورة النهائية” للعلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال: “باعتقادي الشخصي علينا أن نقول لأمريكا: لا نتعاون معكم حول قضية إسرائيل ولنا خلاف معكم بهذا الشأن، ولن نواكبكم في قضية الهيمنة ولن نسمح لكم بالتدخل في شؤون إيران الداخلية، لكن لا مشكلة لنا في التعاون معكم في قضية النفط، ولا مشكلة لنا في ضمان أمن الخليج، مع اعتقادنا بأن التواجد الأجنبي في الخليج يزعزع أمنه وأنتم لا ينبغي أن تتواجدوا هنا”.

إلا أن الوزير الإيراني أردف “هذا رأيي الشخصي وليس رأي النظام”، مضيفا “نحتاج لرسم شكل العلاقة النهائية مع الولايات المتحدة”.

كما اعتبر أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، أضاع فرصة إعادة العلاقات.

وتفاقمت العلاقات بين طهران وواشنطن حتى أسوأ مستوى منذ سنين في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وفرض عقوبات قاسية على إيران.

 

    المزيد من أخبار العالم

    استطلاعات اسرائيلية تتوقّع انخفاضًا في مشاركة العرب في الانتخابات
    محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا.. وكالة الطاقة الذرية تزور محطة زابوريجيا النووية هذا الأسبوع
    بعد قطيعة 3 سنوات.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وكولومبيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    الدولار
    كم بلغ الدولار الاسود اليوم؟
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا