ظريف يعاتب بولندا.. ويذكرها بالحرب العالمية الثانية

ردت إيران مساء الجمعة، على الدعوة الأميركية لعقد قمة في بولندا الشهر المقبل من أجل بحث ملفي إيران والشرق الأوسط، معتبرة أنها أشبه بسيرك هزلي يائس.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر: “نذكر من يستضيفون المؤتمر المناهض لإيران والمشاركين فيه أن الذين حضروا العرض الأميركي السابق المناهض لإيران إما ماتوا أو أصبحوا موصومين أو مهمشين. وإيران أقوى من أي وقت مضى”.

وأضاف “في حين أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية تستضيف (بولندا) الآن عرضا هزليا يائسا مناوئا لإيران”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت في وقت سابق، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم المشاركة في استضافة قمة دولية تركز على الشرق الأوسط، وتحديداً إيران، في الشهر المقبل في بولندا. وقالت في بيان إن القمة ستعقد يومي 13 و14 فبراير في العاصمة وارسو.

بدوره أوضح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في حديث لمحطة فوكس نيوز، يذاع في وقت لاحق، إن القمة “ستركز على الاستقرار في الشرق الأوسط والسلام والحرية والأمن في هذه المنطقة، وهذا يشمل عنصرا مهما وهو ضمان ألا يكون لإيران تأثير مزعزع للاستقرار”.

وأضاف أن الاجتماع “سيضم عشرات الدول من كل أنحاء العالم، من آسيا، من أفريقيا، من دول النصف الغربي، أوروبا أيضا، والشرق الأوسط بالطبع”.

يذكر أن بومبيو الذي يقوم بجولة شرق أوسطية تستمر أياماً، أكد خلال جولته هذه أن الولايات المتحدة “تضاعف” جهودها للضغط على إيران وتسعى لإقناع حلفائها في المنطقة بأنها ملتزمة بمحاربة تنظيم داعش على الرغم من قرار ترمب في الآونة الأخيرة سحب القوات الأميركية من سوريا.

I am pleased to announce that the U.S. and #Poland will jointly host the Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the Middle East in Warsaw on Feb. 13-14. It will be a forum for countries to address a range of critical issues toward a more peaceful Middle East. pic.twitter.com/IS8oPP4Aqs

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2019