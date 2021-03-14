ظريف يعتزم الإعلان رسمياً عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

من المقرر أن يعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مطلع الأسبوع المقبل ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو/ حزيران المقبل ، حسب ما أفاد به موقع إيراني مقرب من معسكر المتشددين الإيرانيين، مساء السبت.

وذكر موقع ”نامه نيوز“ نقلاً عن مصادر مطلعة قولها إن ”ظريف يعتزم الإعلان رسمياً عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في أول أيام عيد النيروز مع بدء العام الإيراني الجديد في 21 مارس الجاري“.

وأضافت المصادر أن ”إعلان ظريف الترشح للانتخابات سيكون خلال حضوره حفلا بمناسبة حلول العام الإيراني بمدينة مشهد شمال شرق البلاد“.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسجيل طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في 11 من أيار/مايو المقبل، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية.

ويعول التيار الإصلاحي كثيراً على ترشح محمد جواد ظريف كونه من الصعب جداً الوصول إلى مرشح يتفق عليه في ظل انقسام بين ممثلي الأحزاب الإصلاحية وحلفائهم المعتدلين.

وفي سياق متصل، قال رسول منتخب نيا، الأمين العام لحزب الجمهورية الإسلامية، أحد الأحزاب الإصلاحية، إنه ”إذا دخل ظريف في الانتخابات الرئاسية فسيزداد نصاب فوز الإصلاحيين“، معتبراً أن ترشح إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس حسن روحاني كمرشح عن الإصلاحيين ”سيخلق النفور“.

وأضاف منتخب نيا في مقابلة صحافية، أن ”وزير الخارجية محمد جواد ظريف يتمتع بموقع متميز بين غالبية الناس وقد أوجد شعبية وقبولا لنفسه“، مبيناً أن ”أشخاصا مثل جهانغيري لا يتمتعون بمكانة وخصائص وقبول وشعبية، والناس غير راضين عن أشخاص مثل جهانغيري بسبب أداء الحكومة، ووجوده قد يكون مقززا للناس“.

وتابع السياسي الإصلاحي ”ظريف دبلوماسي يمكنه تطوير دبلوماسية البلاد، وقد يكون لدى أشخاص آخرين خبرة تنفيذية أكثر من ظريف، لكن ليس لديهم جاذبية ظريف“.

لكن المحلل السياسي الإيراني البارز، وأحد مفكري التيار الإصلاحي، صادق زيبا كلام، يرى عكس ذلك، ويتوقع خسارة الإصلاحيين للانتخابات الرئاسية.

وقال زيبا كلام ”حتى لو جاء رئيس حكومة الإصلاح فلن يصوت الناس له“، في إشارة إلى ترشح الرئيس الأسبق محمد خاتمي الذي يعد زعيم الإصلاحيين في إيران.

وطرح الإصلاحيون مؤخراً اسم محسن هاشمي، رئيس مجلس بلدية طهران، وهو النجل الأكبر للرئيس الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني المتوفى عام 2017.