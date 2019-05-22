ظريف يكشف عمن يقف وراء هجوم السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن سياسات الولايات المتحدة في منطقة الخليج هي التي خلقت الأعداء لأميركا، مضيفاً أنه لاعلاقة لبلاده في الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية.

وحذر ظريف، في مقابلة حصرية مع CNN، من أن الولايات المتحدة “تمارس لعبة بالغة الخطورة” في المنطقة في أعقاب قرارها بإرسال أصول عسكرية ثقيلة إلى الخليج. وقال ظريف “لسنا مستعدين للتحدث إلى أشخاص خرقوا وعودهم”، مضيفًا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA، وليس إيران.

وجاءت تصريحاته بعدما هددت واشنطن بإرسال القوة الضاربة “يو إس إس إبراهام لينكولن” وقوة قاذفات القنابل إلى الخليج. وقال ظريف، “وجود كل هذه القطع العسكرية في منطقة صغيرة هو بحد ذاته يجعل المنطقة عرضة لوقوع حوادث خطرة. لذلك يجب توخي الحذر الشديد ونعتقد أن الولايات المتحدة تمارس لعبة بالغة الخطورة”.

CNN بالعربية