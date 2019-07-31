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ظريف يهدد أوروبا: مستعدون لتقليص جديد في التزاماتنا بالنووي

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أعلن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لتقليص جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تحمها الدول الأوروبية من العقوبات الأميركية.

وفي وقت سابق، هددت إيران الأوروبيين مجدداً بالتصعيد النووي إذا لم تتم تلبية مطالبها بتجاوز العقوبات الأميركية، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن طهران “ستتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية”.

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ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فقد أكد موسوي – خلال مؤتمر صحافي – أن “الجهود الدبلوماسية مستمرة للحفاظ على الاتفاق النووي، لكنْ لصبر إيران حدود”، على حد تعبيره.

 

المصدر: – العربية.نت

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