ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!

كشف رامي رجل الأعمال المعروف وابن خال رأس النظام السوري بشار الأسد، عن صدور أحكاماً قضائية أصدرها نظام الاسد تدينه نتيجة ارتكابه أعمالاً مشبوهة، معتبراً أن هذه الأحكام الصادرة بحقه شهادة تقدير وفخر.

وقال مخلوف في منشور على حسابه في فيس بوك:

“لقد تبلغت منذ أيام وبكل فخر واعتزاز أول شهادة تقدير تصدر من جهة رسمية نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلناها في سنوات الحرب والتي بموجبها عززت صمود بلدنا الحبيب سوريا وخدمت شريحة كبيرة من أهلنا في مختلف المناطق”.

وأضاف أن تكريمه جاء على شكل حكم قضائي صدر بحقه ودانه، مردفاً أن “(الحكم) يجرّمنا بأعمال لم نقم بها ومع جهات لا تربطنا بهم أي علاقة قانونية موثقة ويمكن لأي قانوني الاطلاع على الملف لتوضح له دقة ما نقول”، مشيراً إلى أن أحكاماً قضائية أخرى ستصدر بحقه.

وطالب متابعيه بانتظار ما أسماها “الأحداث الإلهية” القادمة على مستوى المنطقة والعالم بأسره، مدعياً أن أموراً كثيرة ستتغير في وقت قريب، لافتاً إلى أنّ الأحداث ستكون “العلامات الأساسية لخروج صاحب الزمان”.

ويشمل نشاط رامي مخلوف التجاري مختلف القطاعات كالإعلام والمصارف وشركات التأمين والفنادق والمصانع والعقارات والسفر والسياحة، ويملك شركة “سيريتل” للاتصالات، والحصة الأكبر من شركة “MTN”، وتتبع له مناطق بالسوق الحرة في كافة المعابر الجوية والبرية.

وساهمت “جمعية البستان” التابعة له في الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، وأدرج اسمه في قوائم العقوبات البريطانية والأوروبية والكندية والأمريكية، وحجزت سويسرا على كافة أمواله وممتلكاته على أراضيها.