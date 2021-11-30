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ظهور دولة جديدة في العالم وأول رئيس لها امرأة

30 - نوفمبر - 2021

علم باربادوس

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أصبحت باربادوس فجر الثلاثاء أحدث جمهورية في العالم، بعد إعلان تحرّرها من سلطة التاج البريطاني، وجرى ذلك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة، الأمير تشارلز.

وخلال الحفل أقسمت الحاكمة العامة للجزيرة الكاريبية، ساندرا ميسن، اليمين الدستورية رئيسة للجمهورية الوليدة، وأُنزل علم الملكة الذي كان يمثّل خضوع باربادوس لسلطة الملكة إليزابيث الثانية وللتاج البريطاني.

وقالت ميسن خلال أدائها اليمين الدستورية: “أنا، ساندرا برونيلا ميسن، أقسم بأن أكون مخلصة لباربادوس وبأن أكون وفية لها، وفقا لما ينصّ عليه القانون، فليساعدني الرب”.

وكانت باربادوس نظمت انتخاباتها الرئاسية الأولى في أكتوبر، بعد 13 شهراً من إعلان انفصالها دستوريا عن التاج البريطاني.

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