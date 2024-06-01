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عائلات الأسرى الإسرائيليين تحث "غانتس وآيزنكوت" على دعم صفقة بايدن

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2024 6:41 مساءً
مسيرة لعائلات الأسرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية

مسيرة لعائلات الأسرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية

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طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين كلا من بيني غانتس وغادي آيزنكوت باستخدام سلطاتهما لضمان نجاح صفقة التبادل التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكدت العائلات أن الصفقة تمثل أملاً كبيراً في عودة الرهائن سالمين.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في تصحريحات نقلتها قناة الحزيرة، كلا من بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، وغادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، إلى التأكد من عدم سعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإفشال ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وشددت العائلات على ضرورة استخدام غانتس وآيزنكوت سلطاتهما لإنجاح الصفقة الجديدة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيانها: “نطالب أعضاء الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها بايدن”، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تقدم لأول مرة أملاً في عودة الرهائن سالمين. وأضافت: “لا يمكننا أن نفقد الفرصة التي أتيحت لنا في خطاب الرئيس بايدن”.

كما وجهت العائلات رسالة إلى مواطني إسرائيل قائلة: “نقول لمواطني إسرائيل إن الرئيس بايدن صديق حقيقي لإسرائيل وهو أفضل صديق لنا.

وأكدت أن بايدن يريد مساعدتهم على الخروج من الأزمة التي يعيشونها، مشددة على أن الصفقة المعلنة تقدم فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم.

تأتي هذه الدعوات بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تشمل مراحل متعددة تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار شامل وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين من الجانبين. يعكس هذا التحرك الأمل الكبير لعائلات الأسرى في إنهاء معاناة ذويهم وعودتهم سالمين إلى ديارهم.

    المصدر :
  • وكالات

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