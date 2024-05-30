عائلات الأسرى تشكو من عجز الاحتلال الإسرائيلي على استعادة أبنائها

مظاهرات في تل أبيب تحمّل نتنياهو مسؤولية عدم الوصول لصفقة للإفراج عن الأسرى

أفادت قناة عبرية أن عائلات الأسرى اعترفت اليوم الخميس 30 مايو/أيار 2024، بعدم قدرة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على استكمال عودة جميع المختطفين، مشيرة إلى توتر شديد خلال اجتماع جمع عائلات المختطفين برئيس مجلس الأمن القومي.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات عائلات الأسرى التي أكدت أن الحكومة الإسرائيلية لن تكون قادرة على إتمام عودة جميع المختطفين.

وأفادت القناة أن هذه العائلات اجتمعت مع رئيس مجلس الأمن القومي، حيث شهد الاجتماع توترًا كبيرًا، وتخلله توجيه رئيس المجلس توبيخات وإهانات للعائلات.

وقال أحد أفراد العائلات بعد الاجتماع إن رئيس مجلس الأمن القومي لم يتعامل معهم بالاحترام اللازم.

وأكد أن التوترات قد زادت بعد تصريحات حكومة الاحتلال التي تعترف بعدم قدرتها على استكمال عملية استعادة جميع الأسرى.

وتأتي هذه التطورات تأتي في وقت تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لحل قضية الأسرى، وسط انتقادات واسعة من قبل العائلات بسبب عدم إيجاد حلول تلبي تطلعات العائلات المتضررة.