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عائلة صائب عريقات تصدر بياناً بخصوص تدهور حالته الصحية

منذ 4 دقائق
صائب عريقات

صائب عريقات

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أكدت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، على أن وضعه الصحي مستقر.

وأضافت عائلته في تصريح لوكالة أنباء “وفا” الرسمية أنه ما زال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أفادت مراسلة RT بأن إدارة مستشفى هداسا عين كارم طلبت من عائلة عريقات الحضور لرؤيته، بعد تدهور صحته للمرة الثانية.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية قد نقل يوم الأحد إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية قد اكدت مساء أمس أن عريقات نقل إلى مستشفى هداسا عين كرم الإسرائيلية، لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات، خاصة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت، أن “الوزارة على تواصل دائم مع الأطباء المعالجين له، للاطلاع على آخر التطورات حول حالته الصحية أولا بأول”.

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