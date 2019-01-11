عاجل : بيان أولي حول الحريق في أحد خزانات مصفاة عدن

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أصدرت شركة مصافي عدن بيان أولى حول اندلاع حريق في أحد الخزانات التابعة للشركة. وقالت في بيانها : “أندلع عند الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019، حريق  في أحد الخزانات الصغيرة التابعة لشركة مصافي عدن والذي كان يحتوي على بقايا مشتقات بترولية”.

وأوضحت : “جاء إندلاع الحريق في الخزان عقب صوت إنفجار لم يعرف مصدره حتى الأن، حيث هرعت عربات الإطفاء التابعة لإدارة السلامة والإطفاء في شركة مصافي عدن ومعها فرق الدفاع المدني في المحافظة لإحتواء النيران وألسنة اللهب التي أرتفعت في السماء بفعل بقايا المواد المشتعلة التي كانت في الخزان”.

وأفادت : “تمكنت فرق الأطفاء التابعة للمصفاة والدفاع المدني عند الساعة الثامنة والنصف مساء من إحتواء النيران ومحاصرتها والحد من إنتشارها، فيما لازلت جهود إخماد الحريق متواصلة بمتابعة مستمرة من فخامة الأخ الرئيس ، رئيس الجمهورية،ودولة رئيس الوزرا، الدكتور، معين عبدالملك، ومدير عام مكتب  رئاسة الجمهورية، الدكتور عبدالله العليمي، ووزير النفط والمعادن، المهندس أوس العود، وغيرهم من القيادات الحكومية والعسكرية والأمنية”.

المصدر حضروت نت

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