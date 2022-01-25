الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 25 يناير 2022 |
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عاصفة استوائية في مدغشقر وموزمبيق توقع أكثر من 30 قتيلاً

منذ ساعة واحدة
عاصفة استوائية في مدغشقر وموزمبيق

عاصفة استوائية في مدغشقر وموزمبيق

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أدت العاصفة الاستوائية آنا إلى مصرع 34 شخصا في مدغشقر وثلاثة أشخاص في موزمبيق، وحرمت معظم ملاوي من الكهرباء في الأيام الأخيرة، وفقا لحصيلة نشرتها السلطات في الدول الثلاث الثلاثاء.

وتسببت العاصفة التي تشكلت شرق جزيرة مدغشقر، في هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة في العاصمة أنتاناناريفو.

ووفقًا لحصيلة نشرتها وكالة إدارة الكوارث الطبيعية الثلاثاء، لقي 34 شخصًا مصرعهم وتشرد 65 ألفا منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وبعد عبور المحيط الهندي، هطلت أمطار غزيرة بسبب العاصفة شمال ووسط موزمبيق.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 49 في مقاطعة زامبيزيا، وفقًا للمعهد الوطني لإدارة المخاطر في موزمبيق.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن العاصفة يمكن أن تؤثر على “الفئات السكانية الضعيفة التي عانت أصلا مؤخرًا من الكوارث الطبيعية والنزاعات في شمال موزمبيق”.

وتقدر حكومة موزمبيق ووكالات الأمم المتحدة عدد المتضررين من آنا بنحو 500 ألف في مقاطعات نامبولا وزامبيزيا وسوفالا.

وفي ملاوي المجاورة، أغرقت العاصفة في ظلام دامس معظم البلاد الاثنين.

وأرغمت الفيضانات المفاجئة شركات الكهرباء على إطفاء مولداتها.

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