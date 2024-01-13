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عاصفة شتوية تجتاح الغرب الأوسط الأمريكي وتقطع الكهرباء عن الآلاف

منذ 6 دقائق
عاصفة شتوية قاسية في أمريكا

عاصفة شتوية قاسية في أمريكا

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تسببت عاصفة شتوية شديدة تتحرك عبر الغرب الأوسط الأمريكي في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك في ولايتي ويسكونسن وميشيجان أمس الجمعة قبل توقعات بأن يغطي الجليد المنطقة بدءا من مطلع هذا الأسبوع.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ميشيجان، وفقا لبيانات من موقع يتتبع ويسجل ويجمع البيانات عن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة.

وفي ولاية ويسكونسن انقطعت الكهرباء عن 102692 مشتركا بحلول منتصف ليل الجمعة.

وأرجأت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة وشمل ذلك الطائرات التي مُنعت من الإقلاع في مطار أوهير الدولي في شيكاجو بسبب الرياح والتساقط الشديد للثلوج.

وتأتي العاصفة قبل ما سيكون على الأرجح أبرد طقس تشهده البلاد منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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