عاصفة لا مثيل لها تهدد جنوب اليابان.. والحكومة تحذر!

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (السبت 17-9-2022) تحذيرا استثنائيا لمقاطعة كاجوشيما في جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوب اليابان مع ترقب المنطقة لوصول إعصار قوي قد يكون مدمرا.

جاء هذا التحذير بعد أن حثت الوكالة السكان في وقت سابق اليوم على إخلاء أجزاء من جزيرة كيوشو الجنوبية قبيل وصول الإعصار نانمادول الذي من المتوقع أن يكون مصحوبا بأمطار يتجاوز منسوبها نصف متر عند بلوغه اليابسة غدا الأحد.

وصنف مركز التحذير المشترك من الأعاصير التابع للبحرية الأمريكية الإعصار نانمادول على أنه إعصار شديد القوة، ومن المحتمل أن يكون العاصفة المدارية الأكثر تدميرا في اليابان منذ عقود.

ووفقا للمركز، اقترب الإعصار الرابع عشر لهذا الموسم من جزيرة مينامي-دايتو بجنوب اليابان متجها إلى الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة بعد ظهر اليوم السبت، وبلغت سرعة الرياح التي ترافقه 198 كيلومترا في الساعة وربما تصل إلى 270 كيلومترا في الساعة.

وذكر ريوتا كورورا المسؤول في الوكالة في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أنه من المحتمل أن تتعرض المنطقة لعواصف وهطول أمطار “على نحو غير مسبوق”، وحث السكان على الإخلاء قبل حلول الظلام.

وقد تهطل أمطار يبلغ منسوبها 500 مليمتر على كيوشو غدا الأحد، في حين قد تشهد منطقة توكاي في وسط البلاد هطول أمطار يصل منسوبها إلى 300 مليمتر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التحذير الاستثنائي من الإعصار هو أول إنذار من نوعه لمقاطعة شمالي سلسلة جزر أوكيناوا.

وبدأت شركة كيوشو للسكك الحديدية في إيقاف بعض خطوط القطارات اليوم السبت قبل تعليق أوسع نطاقا لرحلاتها غدا الأحد.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأنه تم إلغاء مئات الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع في المنطقة الجنوبية، مما تسبب في ارتباك بين الركاب الذين يسافرون خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.