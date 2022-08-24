عاصفة مدارية تتجه صوب هونج كونج

رفعت عدة مدن في جنوب الصين إشارات التحذير من الأعاصير، الأربعاء، مع الاستعداد لاستقبال العاصفة المدارية ما-أون، التي من المتوقع أن تصل إلى اليابسة على طول ساحل مقاطعة جوانغدونغ غدا الخميس.

وبحلول الساعة 12:40 ظهرا (0440 بتوقيت جرينتش)، أصدر مرصد هونج كونج تحذيرا قويا من الرياح، مع توقعات بأن تصل سرعتها إلى 62 كيلومترا في الساعة. وستضرب العاصفة المدينة بأمطار غزيرة في وقت لاحق اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وأصدرت هونج كونج ثالث أعلى تحذير لها من الأعاصير مساء الأربعاء مع اقتراب العاصفة من المدينة، حيث حثت السلطات الناس على البقاء في منازلهم.

وتعرضت المدينة لطقس شديد الحرارة خلال اليومين الماضيين، ووصلت درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تكون العاصفة ما-أون عند أقرب نقطة إلى المدينة صباح الخميس.

ويتوقع أن تسبب ما-أون، وهي الإعصار التاسع هذا الموسم، موجات يتراوح ارتفاعها بين خمسة إلى ثمانية أمتار عبر الجزء الشمالي من بحر الصين الجنوبي، وفقا لوسائل إعلام محلية. ومن المرجح أيضا أن تؤثر العواصف العاتية على عدة مدن في مقاطعة جوانغدونغ، منها شنتشن وتشاوتشو وهويتشو ويانغجيانغ.

وقال مطار شنتشن إنه سيعلق العمليات من الساعة الثالثة صباحا حتى الثانية ظهرا غدا الخميس، وفقا لبيان صادر عن حسابه الرسمي على موقع ويبو. كما علقت إدارة السكك الحديدية بالمدينة بعض خدمات القطارات بين يومي الأربعاء والجمعة، حسبما ذكرت صحيفة محلية.