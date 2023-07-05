عاصمة جنوب إفريقيا.. وفاة عدد من الأشخاص فيما يُشتبه بأنه تسريب غاز

قال رئيس وزراء مقاطعة خاوتنج في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في منطقة سكنية عشوائية بالقرب من ضاحية بوكسبرج شرقي جوهانسبرغ بسبب ما يشتبه بأنه تسريب غاز.

وأضاف رئيس وزراء المقاطعة بانيازا ليسوفي في تصريحات للصحفيين أثناء زيارة لموقع الحادث، أن التحقيقات جارية لتحديد نوع الغاز.

وتابع ليسوفي قائلا “16 هو العدد الذي تم التحقق منه”. وكان عدد الوفيات المعلن سابقا هو 24.

وأضاف ليسوفي أن الجثث متناثرة في المنطقة، وأن أصغر الضحايا يبلغ من العمر عاما واحدا.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن تسريب الغاز ربما كان متصلا بأنشطة تعدين غير قانونية.