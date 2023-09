عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة

من جديد أطل عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، السبت، ليحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة.

وحذر هوغربيتس من زلزال قوي قد تصل قوته لـ 8.5 درجة على سلم ريختر، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة، كما ستعقبه هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وأعاد هوغربيتس نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يتبع لها، على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، حذرت فيها من أنه: “يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر”.

وأضاف التحذير أنه “من المرجح أن تحدث مجموعات من الهزات القوية ما بين 26 و28 سبتمبر، قد تصل إلى 6 درجات” على مقياس رختر.

التحذير شمل عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، محدداً نسبة ما بين 50% إلى 70% لحدوث زلزال تتراوح قوته ما بين 7 إلى 8.5 درجات على مقياس رختر.

The Mars-Mercury-Jupiter conjunction on 22 September can result in a strong shake later on 23 or 24 September. pic.twitter.com/lvseJLsYd3

— SSGEOS (@ssgeos) September 23, 2023