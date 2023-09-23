الأحد 8 ربيع الأول 1445 ﻫ - 24 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة

منذ 45 دقيقة
فرانك هوغربيتس

فرانك هوغربيتس

A A A
طباعة المقال

من جديد أطل عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، السبت، ليحذر من زلزال قوي خلال الساعات القادمة.

وحذر هوغربيتس من زلزال قوي قد تصل قوته لـ 8.5 درجة على سلم ريختر، وذلك خلال الساعات القليلة القادمة، كما ستعقبه هزات أخرى قد تبلغ شدتها 6 درجات ما بين 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وأعاد هوغربيتس نشر تحذير من الهيئة الجيولوجية ssgeos، التي يتبع لها، على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، حذرت فيها من أنه: “يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر”.

وأضاف التحذير أنه “من المرجح أن تحدث مجموعات من الهزات القوية ما بين 26 و28 سبتمبر، قد تصل إلى 6 درجات” على مقياس رختر.

التحذير شمل عدة احتمالات لقوة الزلزال القوي المتوقع، محدداً نسبة ما بين 50% إلى 70% لحدوث زلزال تتراوح قوته ما بين 7 إلى 8.5 درجات على مقياس رختر.

وبعد أخذ ورد حول توقعاته الأخيرة، قرر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس توضيح الالتباسات حول توقعاته لحدوث تسونامي. وغرد على منصة “إكس” قائلا: “يبدو أن هناك الكثير من الارتباك والمعلومات الخاطئة فيما يتعلق بتحليلي وتوقعاتي السابقة. سأوضح ذلك في التحديث القادم، والذي من المفترض أن يكون متاحًا بعد ظهر اليوم”.

وفي رد سابق لمنصته حول الموضوع نفسه أوضح أن “هوغربيتس لم يتوقع حدوث تسونامي في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر. ووضع زلزال المغرب في منظور تاريخي وتحدث عن التهديد العام قبالة سواحل البرتغال. وفي جزء التوقعات من الفيديو، ذكر مناطق في المحيط الهادئ ولكن لم يذكر تسونامي”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
السعودية تؤكد دعمها للشعب اللبناني وتدعو لإجراء إصلاحات شاملة
صادرات النفط السعودية
السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع أوبك+
سيرغي لافروف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
لافروف: صيغة السلام التي طرحتها أوكرانيا غير قابلة للتطبيق

الأكثر قراءة

الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
وديع الشيخ
لأول مرة.. وديع الشيخ يتحدث عن سبب وفاة والده
الحدود اللبنانية السورية
مخطّط أكثر من خطير لتفجير لبنان.. كاهن يُهرّب والأهالي متواطئون!