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عام مصيري.. هل تنتهي حرب أوكرانيا في الـ 2023؟

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2022 12:20 مساءً
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

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توقع الجنرال البولندي ليون كومورنيتسكي، عدم انتهاء النزاع الحالي في أوكرانيا في عام 2023 المقبل.

وأشار الجنرال في حديث نقله موقع Bankier، إلى أن العام المقبل سيكون رغم ذلك مصيريًا فعلا بالنسبة إلى سلطات كييف.

كما قال الجنرال البولندي: “الأموال التي تنفقها الولايات المتحدة على هذه الحرب، تعتبر أفضل دليل على أن الأميركيين يدركون جيدا، أن هذه الحرب لن تنتهي في عام 2023”.

في الوقت نفسه، قال الجنرال كومورنيتسكي، إن النزاع في أوكرانيا قد ينتهي في عام 2024.

أضاف الجنرال أنه سيصبح من الممكن في عام 2023، رؤية “أعراض معينة” ستشير إلى أن أطراف النزاع بدأت تميل إلى إنهائه. وهذا الخيار سيصبح ممكنا، إذا شاركت الولايات المتحدة والصين في مثل هذه التوقعات.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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