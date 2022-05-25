عانى من التنمر.. معلومات وصور غريبة عن مهاجم تكساس

كشفت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، النقاب عن تفاصيل جديدة لمنفذ الهجوم على مدرسة ابتدائية في ولاية تكساس، الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن المهاجم الذي قتل 19 طفلا في مدرسة ابتدائية في تكساس عانى من التنمر في المدرسة الثانوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء ممارسته ألعاب الفيديو بسبب مشاكل في النطق ولكنته، كما ترك منزل والدته بسبب تناولها المخدرات.

وأوضحت السلطات الأميركية أن عدد القتلى من جراء إطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس بلغ 19 طفلا وبالغين اثنين، كما لقى المسلح، الذي أطلق النار على التلاميذ حتفه.

وأعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت عن هوية المهاجم، ويدعى سلفادور راموس، وقال إنه من سكان يوفالدي، المدينة التي تبعد حوالي 135 كيلومترا غربي سان أنطونيو.

ويُغرق هذا الهجوم الولايات المتحدة مرة جديدة في مآسي عمليات إطلاق النار في الأوساط التعليمية مع ما يرافق ذلك من مشاهد مروّعة لتلامذة تحت تأثير الصدمة تعمل قوات الأمن على إجلائهم ولأهالٍ مذعورين يسألون عن أبنائهم.

وعملية إطلاق النار التي أوقعت داخل مدرسة أكبر عدد من القتلى في السنوات الأخيرة تعود إلى 2018، حين قُتل 17 شخصاً برصاص طالب سابق أطلق النار في ثانوية بولاية في باركلاند بفلوريدا.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة وتسجّل المدن الكبرى على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو ارتفاعاً لمعدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية، خصوصاً منذ بدء الجائحة في العام 2020.

وقبل ساعات من وقوع المذبحة، نشر سلفادور راموس منشورات مخيفة على حسابه على Instagram.

كما تبين أنه كان يراسل فتاة لا تعرفه على إنستغرام قبل ارتكابه الجريمة قائلا لها: “لدي سر صغير علي أن أقوله لك.. أنا على وشك فعلها”.

وتشير صور على حسابه على إنستغرام إلى محادثة بينه وبين الفتاة المجهولة، تشير إلى أنه طلب منها التحضر للإجابة “في الساعة الحادية عشرة”، أي قبل بدء الحادث بقليل.

وتم حذف حساب إنستغرام بعد قليل من إعلان حكومة ولاية تكساس عن هوية القاتل، لكن صوره حظيت بالكثير من التعليقات التي هاجمت قيامه بإطلاق النار، ومن بين تلك الصور صورة لمخزن إطلاقات البندقية.

كما تم حذف حساب Tik Tok يبدو أنه أيضا تابع لمطلق النار.

وكان منشورا على حساب إنستغرام مقطع فيديو للعبة ومعها تعليق “يا أطفال يجب أن تخافوا”.

وكانت رسالته الأخيرة في الساعة 9:16 من صباح يوم الثلاثاء. وبدأ إطلاق النار نحو الساعة 11:32 صباحًا.

عندها دب الرعب بالفتاة عندما علمت بما فعله. وسارعت إلى التعليق: “إنه شخص غريب لا أعرف عنه شيئًا، فقد قرر مشاركتي بالصور التي نشرها.. أنا آسفة جدًا للضحايا وعائلاتهم ولا أعرف حقًا ماذا أقول”.

أكتب له هو أنني كنت خائفًا منه، وأتمنى لو أدركت ما ينوي فعله، على الأقل لحاولت إقناعه بعدم ارتكاب جريمته.. لم أكن أعرف”.

عندما سألها أحد مستخدمي Instagram عما إذا كانت صديقته، أجابت: “أنا لا أعرفه ولا أعيش في تكساس”.

وكان زميل دراسة سابق لسلفادور راموس، قاتل التلامذة في ولاية تكساس الأميركية، قال إن مطلق النار أرسل له صورًا لسلاح ناري كان بحوزته وحقيبة مليئة بالذخيرة قبل أيام من الهجوم.

وقال الصديق الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، إنه “قريب” إلى حد ما من راموس، وكان الأخير يطلب منه أحيانًا زيارته للعب Xbox معًا. “كان يرسل لي رسالة بين الحين والآخر، وقبل أربعة أيام أرسل لي صورة لحقيبة ظهر بـ 5.56 حلقات مليئة بطلقات نارية”.

وأضاف: “عندما سألته لماذا تحوي هذا السلاح، أجابني لا تقلق.. أنا تغيرت.. وعندما تراني لن تعرفني”.

وقال الصديق إن راموس تعرض للاستهزاء من قبل الآخرين بسبب الملابس التي كان يرتديها والوضع المالي لعائلته، وفي النهاية لم يُنظر إليه في الفصل.

قال الصديق: “لا يرغب في الذهاب إلى المدرسة.. وقد ترك المدرسة.. بالكاد جاء إلى المدرسة”.

وتابع قائلا إنه بعد تخرجه، لم يتواصل مع راموس، لكنه قال إن راموس كان يراسله كل بضعة أشهر أو يطلب منه تشغيل Xbox.

في تفاصيل الحادثة، أن مسلحا قتل ما لا يقل عن 19 تلميذا واثنين من البالغين بعدما اقتحم مدرسة ابتدائية في جنوب ولاية تكساس الأميركية يوم الثلاثاء، وذلك في أحدث واقعة قتل جماعي بالولايات المتحدة وأدمى حادث إطلاق نار في مدارسها منذ نحو عشر سنوات.

أطلق المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما، والذي قتلته الشرطة على ما يبدو، النار أيضا على جدته قبل أن يفر من مكان الحادث لتتحطم سيارته ويشرع في إطلاق النار بمدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي التي تبعد نحو 130 كيلومترا غرب سان أنطونيو في تكساس.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الحادث.