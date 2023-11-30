عاهل الأردن: من غير المقبول أن تستمر إسرائيل بعرقلة تدفق المساعدات إلى غزة

قال مسؤولون وعاملون في مجال الإغاثة إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حث (الخميس 30-11-2023) مسؤولي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية على زيادة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر حيث يتفاقم الوضع الإنساني.

وأضافوا أن العاهل الأردني قال خلال اجتماع طارئ في عمان لمسؤولين من الأمم المتحدة ورؤساء منظمات غربية غير حكومية وممثلين عن مانحين عرب بأنه من غير المقبول أن تستمر إسرائيل في عرقلة تدفق المساعدات الكافية إلى القطاع المكتظ بالسكان ويقطنه 2.3 مليون شخص.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات تجري في سرية بناء على طلب القصر الملكي إن “العاهل الأردني حث أسرة المساعدات الدولية على القيام بدورها وإنقاذ سكان غزة الذين عانوا من حرب وحشية حولت أرضهم إلى مكان غير صالح للعيش”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من القصر الملكي.

ووافقت إسرائيل على السماح بدخول قدر ضئيل من المساعدات إلى القطاع الأسبوع الماضي بعد التوصل إلى هدنة مع حركة حماس لتبادل المحتجزين، وهي خطوة يقول عمال الإغاثة إنها خففت حصارا فُرض لأسابيع خلال القتال حيث لم يُسمح بدخول الغذاء والوقود والسلع إلى القطاع.

وبدأت إسرائيل قصفا بلا هوادة على غزة ردا على الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة إن أكثر من 15 ألف شخص تأكد مقتلهم جراء الهجوم الإسرائيلي، حوالى 40 بالمئة منهم من الأطفال، ويخشى أن يكون عدد أكبر من هذا قد لقوا حتفهم وفقدوا تحت الأنقاض.

وقال مارتن غريفيث منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة وكبار مسؤولي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الذين حضروا المؤتمر للوفود إنه من الضروري أن تعيد إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي كان يمر من خلاله أكثر من 60 بالمئة من حمولة الشاحنات المتجهة إلى غزة قبل الحرب.

وقال رئيس إحدى المنظمات غير الحكومية الغربية البارزة “هذا هو ما سيحدث فارقا حقيقيا”، لكنه شكك في أن إسرائيل ستوافق على هذا الإجراء قبل إنهاء حملتها للقضاء على حماس.

ولا تسمح إسرائيل حاليا بدخول المساعدات إلا عبر معبر رفح على الحدود المصرية، وهو ما يعني أن العقبات والقيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية لا يمكنها السماح بأكثر من 200 شاحنة يوميا.

وقالت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا “قبل الحرب كانت غزة تستقبل 500 شاحنة يوميا. ولم نقترب أبدا من هذا الرقم منذ السابع من أكتوبر”.

ويتعين على الشاحنات التي تحمل المساعدات عبر رفح الخضوع أولا لعمليات تفتيش إسرائيلية عند معبر نيتسانا لضمان عدم السماح إلا بإمدادات محدودة من الوقود ومنع ما يسمونها بضائع ذات استخدام مزدوج من الدخول.

وقال مسؤولون في مجال الصحة والإغاثة إن تحكم إسرائيل في كميات ونوعية البضائع التي تدخل غزة أدى إلى تقلص جهود الإغاثة، وكان سماحها بإمدادات محدودة فقط من الوقود يعيق تعافي النظام الصحي.

وقال أحد أعضاء الوفود إن المنظمات غير الحكومية ومسؤولي الأمم المتحدة استمعوا أيضا إلى مناشدات من العاهل الأردني لتسريع تسليم المساعدات إلى الجزء الشمالي من غزة، حيث سعت إسرائيل إلى دفع جميع سكانه إلى الجنوب لكن لا يزال هناك أكثر من 700 ألف شخص.