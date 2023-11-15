عبارات "معادية للإسلام" على جدار مسجد مدينة ليون الفرنسية

ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، يوم الأربعاء، أن رئيس أحد مساجد مدينة ليون الفرنسية سيقدم شكوى بعد العثور على عبارات “معادية للإسلام” على جدار مدخل المسجد.

وأوضحت الصحيفة: “سيقدم عضو مجلس مساجد فرنسا ورئيس مسجد كوبا جمال هلال، شكوى بعد العثور على عبارات معادية للإسلام على جدار مدخل المسجد ظهر الأربعاء”.

كما أضافت الصحيفة أن “مديرة متجر مسلم في الدائرة السادسة بمدينة ليون تعرضت أيضا لرسائل معادية يوم الاثنين الماضي، بعد تعبيرها عن الدعم للسكان الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم وضع عبارات على المتجر”.

وأكد عضو مجلس مساجد فرنسا جمال هلال: “إننا نواجه تصاعدا في الأعمال المعادية للإسلام ومعاداة السامية التي لا مكان لها على الأراضي الفرنسية”.