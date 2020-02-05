عباس إلى نيويورك لمعارضة خطة ترامب أمام مجلس الأمن

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أعلن مسؤول فلسطيني، الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه إلى نيويورك، الاثنين، حيث سيقدم الفلسطينيون، الثلاثاء، مشروع قرار للتصويت ضد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت، إن “مشروع القرار الذي سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن سيتضمن رفض صفقة ترمب، وهي نقيض قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالصراع الفلسطيني”.

وأضاف: “إذا استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القرار، فسيتم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد تحت بند “متحدون من أجل السلام. نتوقع تصويت الغالبية في الجمعية العامة على رفض خطة ترمب”.

ومن جانبه، أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية أن الرئيس عباس “سيصل إلى نيويورك الاثنين المقبل، وسيلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء”.

وأوضح أنه “بالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس، وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية مندوب إندونيسيا، سيتم تقديم مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن”.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد، الثلاثاء، دور الأمم المتحدة كحامية للقانون الدولي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومن المقرر أن يطلع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي والمهندس الرئيسي لخطة الإدارة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط، أعضاء مجلس الأمن الـ14 على الخطة في جلسة مغلقة، ظهر الخميس.