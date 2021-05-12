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عباس: القدس “خط أحمر”

12 - مايو - 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القدس “خط أحمر” ولا يمكن أن يتحقق السلام والأمن إلا بتحريرها، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستدرس كافة الخيارات لصد الهجوم الإسرائيلي.

وأوضح عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية إن “القدس خط أحمر وقلب فلسطين وروحها ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل”. وأضاف أنه الفلسطينيون لن يقبلوا “بالأمر الواقع الذي يريد أن يفرضه الاحتلال في القدس من خلال استهداف الوجود الفلسطيني”.

وذكر أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. وقال الرئيس الفلسطيني إنه سيتم دراسة “كل خياراتنا لصد العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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