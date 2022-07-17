عباس يشكر السعودية على وقوفها بجانب الفلسطينيين

أعرب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، على التزامهما وتضامنهما ووقوفهما الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وشكر الرئيس عباس في برقيتي تهنئة منفصلتين لخادم الحرمين ولولي عهده، تجديدهما العهد من خلال قمة جدة، دعمهما للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، والتأكيد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس في برقية التهنئة للملك سلمان، “أرفع لمقامكم السامي أطيب التهاني الأخوية بنجاح أعمال قمة جدة للأمن والتنمية التي تم استضافتها في مدينة جدة، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق”.

كما ثمن الرئيس عباس، لما تمخضت عنه القمة من نتائج وأهداف هامة، تعزز الاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا.

وأشاد في برقية التهنئة لولي العهد، بالنتائج والأهداف الهامة التي تمخضت عن القمة، لما تحققه من تعزيز للاستقرار والأمن والاقتصاد العربي، والحفاظ على الدور السعودي الرائد إقليميا ودوليا، سائلا الله تعالى لسموه بالصحة والسعادة والتوفيق، وللمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بدوام الخير والازدهار.