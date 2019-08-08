عبث إيران بالخليج يمس نظام “GPS”.. وتحرك أميركي عاجل

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أصدرت السلطات الأميركية تحذيرات جديدة بشأن التهديدات الإيرانية التي تستهدف سفن الشحن التجاري في مضيق هرمز والخليج العربي.

وفي طلب عاجل ورد الخميس، طالبت السلطات البحرية الأميركية السفن التجارية التي تحمل العلم الأميركي بإرسال خط سيرها في الخليج للبحرية الأميركية والبريطانية

وأوضحت إدارة النقل البحري في وزارة النقل الأميركية في تحذيرها أن التهديدات الإيرانية الجديدة تشمل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي تستخدمه السفن في تحديد مسارها، بحسب ما أوردت شبكة “سي أن أن” الأميركية، الخميس.

وحذرت الإدارة الأميركية ممن قالت إنها “كيانات مجهولة تدعي أنها سفن حربية أميركية أو تابعة للتحالف” الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، لتأمين الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وحسب “سي أن أن”، فقد صدر التحذير عن إدارة النقل البحري، الأربعاء، وأشار إلى سلسلة حوادث تورطت فيها إيران ضد السفن التجارية منذ مايو الماضي.

وتشمل هذه الحوادث المشار إليها، استيلاء الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” في يوليو الماضي.

وذكرت الإدارة الأميركية أنه خلال حادثين على الأقل وقعا أخيرا، تورطت فيهما البحرية الإيرانية، أبلغت سفن تجارية عن حدوث تشويش أصاب نظام تحديد المواقع الخاص بها.

وقالت إحداها إن جهاز تحديد الهوية الآلي بها تعطل قبيل استيلاء الإيرانيين عليها.

المصدر سكاي نيوز عربية