عبداللهيان من جديد: إسرائيل ستحصل على الرد اللازم

كرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من دمشق الاثنين تصريحات المسؤولين في طهران حول قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، قائلا “إسرائيل ستحصل على الرد اللازم لهجومها على قنصليتنا في دمشق”.

وأضاف عبداللهيان أن إسرائيل انتهكت القوانين الدولية بقصف القنصلية الإيرانية بدمشق، متهما أميركا أيضا بأنها مسؤولة عن قصف القنصلية.

فيما اعتبر وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق “تجاوز خطير”، مشيرا إلى أن “إسرائيل انتهكت كل القيم”.

وقالت وسائل إعلام سورية إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان افتتح مقرا جديدا للخدمات القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية الاثنين في مبنى بالقرب من القنصلية السابقة التي دكها قصف إسرائيلي الأسبوع الماضي.

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين، في أول زيارة لمسؤول إيراني كبير منذ القصف الجوي الإسرائيلي الذي دمّر مقر قنصلية طهران في دمشق.

وتأتي زيارة عبد اللهيان لسوريا في إطار جولة إقليمية بدأها أمس الأحد 7\4\2024 في سلطنة عمان في سياق توترات أشعلها استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل/نيسان.

ومن المقرر خلال الزيارة أن يلتقي بمسؤولين كبار في الحكومة السورية، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية.

وأشارت وزارة الإعلام السورية إلى أنه سيتم افتتاح مبنى قنصلية إيرانية جديدة في وقت لاحق.