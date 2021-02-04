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عبدالله بن زايد يستعرض مع نظيره الأمريكي معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل

منذ 40 دقيقة
الشيخ عبدالله بن زايد

الشيخ عبدالله بن زايد

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تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.

كما بحث الجانبان الملف الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأنتوني بلينكن عمق العلاقات الإماراتية الأمريكية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وتوجه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى بلينكن بمناسبة توليه المنصب الجديد، مؤكداً أن الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة تتطلع إلى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكة مع الولايات المتحدة والعمل معاً من أجل مواجهة التحديات الحالية وصون السلم والأمن الدوليين.

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