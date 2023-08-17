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عبد الفتاح موسى: جميع اعضاء "إيكواس" مستعدون للمشاركة بالقوة الاحتياطية في النيجر

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أغسطس - 2023 3:11 مساءً
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)

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قال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” الخميس إن جميع الدول الأعضاء في المجموعة، فيما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل في النيجر بعد وقوع انقلاب هناك في أواخر الشهر الماضي.

إلى ذلك، اتهم المجلس العسكري النيجري بالتحجج بالحوار من أجل كسب الوقت وتثبيت الانقلاب.

وأكد أن المجموعة مستعدة لاسترجاع النظام الدستوري في النيجر بكل السبل المتاحة.

أتت تلك المواقف مع انطلاق اجتماع يستمر يومين يعقده قادة جيوش المجموعة في غانا، من أجل مناقشة ردهم على الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو الماضي، بما في ذلك تفاصيل القوة الاحتياطية التي قرر التكتل حشدها من أجل أي تدخل محتمل.

    المصدر :
  • رويترز

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