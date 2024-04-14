عبد اللهيان: إيران أبلغت جيرانها قبل 72 ساعة من الهجوم على إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد إن إيران أبلغت جيرانها بهجومها الانتقامي على إسرائيل قبل 72 ساعة.

وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي “قبل حوالي 72 ساعة من عملياتنا، أبلغنا أصدقاءنا وجيراننا في المنطقة أن رد إيران على إسرائيل مؤكد ومشروع ولا رجعة فيه”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكّد في وقت سابق من اليوم إن بلاده لا تنوي إطالة أمد “عملياتها الدفاعية” لكنها لن تتردد في حماية مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد.

وأضاف، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في العاصمة، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون “محدودة” وللدفاع عن النفس.