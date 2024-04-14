الأحد 5 شوال 1445 ﻫ - 14 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد اللهيان: إيران أبلغت جيرانها قبل 72 ساعة من الهجوم على إسرائيل

منذ 11 دقيقة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد إن إيران أبلغت جيرانها بهجومها الانتقامي على إسرائيل قبل 72 ساعة.

وقال أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي “قبل حوالي 72 ساعة من عملياتنا، أبلغنا أصدقاءنا وجيراننا في المنطقة أن رد إيران على إسرائيل مؤكد ومشروع ولا رجعة فيه”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكّد في وقت سابق من اليوم إن بلاده لا تنوي إطالة أمد “عملياتها الدفاعية” لكنها لن تتردد في حماية مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد.

وأضاف، خلال اجتماع مع سفراء أجانب في العاصمة، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون “محدودة” وللدفاع عن النفس.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مهاجرون
قبرص تعلق طلبات اللجوء السورية بسبب زيادة عدد المهاجرين
قوة تتع حركة مني أركو مناوي
اشتباكات السودان
تصاعد المعارك في شمال دارفور وانقسامات الحركات تخلط الأوراق
انهيارات أرضية في إندونيسيا
مأساة في إندونيسيا.. مقتل 14 شخصاً جراء انهيارات أرضية في جزيرة سولاويسي

الأكثر قراءة

السفارة الأمريكية في بيروت
تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
من داخل إحدى المشافي اللبنانية
انتشار جرثومة في لبنان: تحذيرات وتوجيهات طبية للمواطنين
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري
أولى خطوات الرد الإيراني بدأت.. والجيش الإسرائيلي يتوعد طهران!