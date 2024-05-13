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عبد اللهيان: طهران تؤكد توجهها للحوار الإقليمي

منذ 42 دقيقة
حسين امير عبد اللهيان

حسين امير عبد اللهيان

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صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن رؤية بلاده للحوار والتعاون الإقليميين تشمل عددا كبيرا من الدول العربية والإسلامية بما فيها مصر.

وأضاف في تصريح لوكالة “إرنا” الرسمية للأنباء، على هامش ملتقى “الحوار الإيراني – العربي” في طهران مساء أمس الأحد: “سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على الحوار والتعاون مع بلدان الجوار والمنطقة، استطاعت تحقيق نتائج لافتة في مجال بناء الثقة وتثبيت التوجهات الشاملة وإرساء الإنجازات الحقيقية والملموسة والشفافة مع الدول الإسلامية والعربية بما فيها السعودية ومصر”.

وأضاف أن المشاورات واللقاءات والاتصالات الهاتفية بين مسؤولي إيران ومصر، لا سيما اللقاء الذي جمع رئيسي البلدين على هامش القمة المشتركة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية “مؤشر على الفهم السياسي المتبادل للقاهرة وطهران بشأن مدى أثر الحوار والتعامل المشترك على طريق المضي قدما بالعلاقات الثنائية ونتائجها في التطورات الإقليمية”.

    المصدر :
  • العربية

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