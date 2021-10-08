الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد اللهيان: مستمرون بإرسال المشتقات النفطية الى لبنان

8 - أكتوبر - 2021
حسين أمير عبد اللهيان

حسين أمير عبد اللهيان

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي في ختام زيارته للبنان، “اننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته”، وقال: “مستعدون للمساعدة عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء”.

وأعلن أننا “مستمرون بإرسال المشتقات النفطية الى لبنان، ونأمل ان يكون في المستقبل بإطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين”.

واشار الى ان “إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والاغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين أن إيران على استعداد لانشاء مترو الانفاق”.

وقال: “ايران تكن احتراما كاملا لسيادة لبنان وتعبر عن رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال التعاون بين الحكومتين ومستعدون للتعاون في المجالات كافة”.

ورأى ان “دول المنطقة وشعوبها لن تسمح للولايات المتحدة أن تنجح في حربها الاقتصادية وحصارها على لبنان، ونأمل من خلال الانفتاح الاقليمي بكسر الحصار الذي يستهدفنا جميعا”.

واعلن ان “المحادثات الايرانية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج المزيد من الحوار. حتى الآن توصلنا الى اتفاقات معينة”. وأكد ان “دور ايران والسعودية له بالغ الاهمية على صعيد ارساء الاستقرار في المنطقة”.

ولفت الى “اننا سنعود الى محادثات فيينا على أن يتم تحقيق المصلحة الوطنية لإيران وشعبها”.

    المزيد من أخبار العالم

    روسيا وأوكرانيا تتفقان على استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    تحدي خطير يواجه صفقة الحبوب في أوكرانيا
    أوروبا تتجه للتخلي عن الغاز الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حرب اقتصادية شاملة .. تصعيد روسي ضد أوروبا
    جدري القرود
    خبر مقلق عن جدري القردة.. حالة الطوارئ ستستمر وفرص وقف الانتشار تتضاءل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟