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عبد اللهيان وغوتيريش يبحثان المحادثات النووية وملف أفغانستان

30 - نوفمبر - 2021

حسين أمير عبداللهيان

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بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التطورات في أفغانستان والمحادثات النووية في فيينا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أكد على ضرورة “عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في الاتفاق النووي، وفي حال عودة هذه الأطراف، ستوقف إيران أيضا إجراءاتها التي اتخذتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق”.

وأضاف أن طهران لا تتجاهل الجولات الست السابقة من محادثات فيينا، مضيفا أنه “بصفتنا حكومة جديدة، فإننا نحتفظ بالحق في مراجعة ومناقشة القضايا المتنازع عليها باعتباراتنا الخاصة”.

من جهته، رحب غوتيريش ببدء المحادثات النووية وأعرب عن دعمه الكامل لإحياء الاتفاق النووي، وأمله في تكون هناك نتائج للمحادثات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى بذل جهود لبناء الثقة فيما ينها وشدد على الدعم الكامل لذلك من الأمم المتحدة.

وبخصوص أفغانستان، أعرب الجانبان عن قلقهما من تفاقم الوضع الإنساني، وأكدا على ضرورة ضخ السيولة في اقتصاد هذا البلاد.

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