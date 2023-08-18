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عبد اللهيان: ولي العهد السعودي قبل دعوة لزيارة طهران

منذ 39 ثانية
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان

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نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية الجمعة عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل دعوته لزيارة طهران.

يشار إلى أن البلدين كانا اتفقا في العاشر من مارس الماضي، في بكين على استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016 وإعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية، فضلا عن تفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.

ولاحقا عينت طهران مساعد وزير الخارجية، علي رضا عنايتي، سفيرا جديدا لها لدى المملكة، وذلك بعد نحو شهرين على إعلان استئناف العلاقات بين الطرفين.

وفي يونيو الماضي، توجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن طهران قدمت تسهيلات لعودة عمل البعثات الدبلوماسية.

    المصدر :
  • رويترز

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